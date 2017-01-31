Резцова: Логинов доказал, что физически не хуже Шипулина

Олимпийская чемпионка по биатлонувысказала мнение о формировании состава сборной России на чемпионат мира в Хохфильцене.«Я бы вообще на оставшуюся до главного старта неделю взяла посмотреть расширенный состав. Допустим, подключила бы трёх женщин и трёх мужчин к тем, кто есть. Имею в виду Старых, Слепцову и Виролайнен из девчонок, Гараничева, Волкова и Логинова у мужчин. Чтобы посмотреть, как в общей тусовке все проведут подготовку. Рассматривать ещё кого-то на Кубке IBU, думаю, не совсем верно, потому что стартов у всех было предостаточно. Кроме того, как-то неправильно выглядит, что мы Логинова и Старых пытаемся в основной состав отправить, потому что они заслуживают по результатам. С одной стороны, после ажиотажа вокруг их дисквалификации, возможно, стоит придержать их немножко в этом сезоне, чтобы немного смягчить ситуацию. Если они сильные, они и в дальнейшем будут показывать высокие результаты. А с другой – ребята своё наказание отбыли. Вопрос очень сложный, тут должны наши руководители думать, должна быть чёткая позиция.Ира – очень сильная спортсменка. После долгого перерыва она в такой хорошей форме – просто от природы сильная. У неё сейчас есть такой психологический момент из-за допинга, мол, «готова бороться, но меня не пускают». Это может сыграть роль, надломить. А физически она готова. Поэтому сейчас важно правильно её подвести психологически. На сегодня она сильнее, чем Подчуфарова и Акимова, потому что Таня в последних гонках нас не радовала.После побед на Европе Логинов, как и Старых, чувствует определённый негатив, связанный со всей этой допинговой историей. Физически он доказал, что не хуже Шипулина, что готов рубиться, но многое будет зависеть от того, как его подведут психологически тренеры. Я думаю, что он сможет бороться за медали», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».