Свищёв: будем отстаивать права паралимпийцев РФ во всех международных судах

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжипрокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отказать российским спортсменам в участии в международных квалификационных соревнованиях, предшествующих зимним Играм 2018 года в Пхёнчхане.«У меня вопрос к нашему Паралимпийскому комитету России. Почему мы сидели сложа руки, почему молчали? Ведь было очевидно, что мы идём к этому концу. О том, что нас отстранят от участия в Паралимпиаде, мы говорили уже на протяжении полугода.Конечно, нельзя ни в коем случае бросать наших спортсменов. Это наша гордость, это наш флаг, это наше национальное достояние. Мы обязаны сейчас включиться. Не уверен, что спортивный арбитражный суд чем-то поможет, потому что сейчас вы видите, какая политическая ситуация, в том числе в спорте. Она не располагает в сторону России. Но однозначно будем отстаивать права наших паралимпийцев во всех международных гражданских судах», — приводит слова Свищёва «Лайф».