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Шилов — о решении МПК: настроение невесёлое, но дух не сломить

31 января 2017, вторник. 03:44. Другие
Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отказать российским спортсменам в участии в международных квалификационных соревнованиях, предшествующих зимним Играм 2018 года в Пхёнчхане. По его словам, данное решение однозначно имеет политический подтекст.

«То, как себя ведёт в последнее время Международный паралимпийский комитет… Понятно, что они будут кормить нас обещаниями, надеждами, но в итоге примут решение, которое они приняли. Настроение невесёлое, но дух не сломить. Всё равно ребята будут работать, тренироваться», ­— приводит слова Шилова RT на русском.
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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31 января 2017, вторник
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