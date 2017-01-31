Шилов — о решении МПК: настроение невесёлое, но дух не сломить

Шестикратный чемпион Паралимпийских игрпрокомментировал решение Международного паралимпийского комитета отказать российским спортсменам в участии в международных квалификационных соревнованиях, предшествующих зимним Играм 2018 года в Пхёнчхане. По его словам, данное решение однозначно имеет политический подтекст.«То, как себя ведёт в последнее время Международный паралимпийский комитет… Понятно, что они будут кормить нас обещаниями, надеждами, но в итоге примут решение, которое они приняли. Настроение невесёлое, но дух не сломить. Всё равно ребята будут работать, тренироваться», ­— приводит слова Шилова RT на русском.