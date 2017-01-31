Указ Трампа не помешает иностранным спортсменам приезжать на турниры в США

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении на въезд в страну на 90 дней для граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Судана и Сомали не коснётся иностранных спортсменов и их участия в соревнованиях на территории страны. Об этом правительство США уведомило Национальный олимпийский комитет страны, передаёт агентство AP со ссылкой на заявление НОК.
Сообщается, что власти США и НОК начинают совместную работу по внедрению программы «ускоренного доступа» для спортсменов и официальных лиц на международные спортивные турниры в США.
Ранее руководство НБА обратилось в Государственный департамент США с просьбой разъяснить указ Трампа и то, как он повлияет на игроков лиги.