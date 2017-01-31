Команда ОбуКаПи выиграла турнир по дартсу, посвящённый 70-летию ХК «Спартак»

28 января в московском отеле Palmira business club прошли командные соревнования болельщиков по дартсу в честь 70-летия со дня основания хоккейного клуба «Спартак» (Москва). Первый Кубок «Спартака» состоялся 7 ноября 2015 года. В нынешнем турнире приняли участие 24 команды по три человека в каждой.Были участники из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Твери, Казани, Саратова, Новоуральска, Череповца, Смоленска.Специальными гостями турнира стали ветеран ХК «Спартак», двукратный чемпион мира, чемпион Европы, действующие игроки ХК «Спартак» — нападающие. Они и открыли соревнования. Воронин и Никонцев провели выставочный матч с дартсменами, а их игру комментировал первый номер Федерации дартса России, мастер спортаНа групповом этапе командных соревнований борьба была не во всех противостояниях: без проигрышей в плей-офф вышли команды КОК (), ОбуКаПи (), Птицы Прялкина (), а также молодая команда ПаПаМакс ().Финал второго Кубка «Спартака» стал повторением решающей встречи первого — играли КОК и действующий чемпион ОбуКаПи. КОК уверенно начал, взял 2 лега, но оступился в командной игре, и счёт стал 3:3. Упорная борьба шла до самого конца. В итоге Пилипенко уверенно набрал очки и поставил точку попаданием в D18. Под овации команда ОбуКаПи и вновь увезла кубок «Спартака».Счастливчики, чей номер попал в выигрышные в проведённой организаторами лотерее, получили полезные сувениры и подарки от партнёров и спонсоров соревнований.