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175 лет назад 2016
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Лукин: объяснений от МПК мы не получили. Имена виновных также не были названы

31 января 2017, вторник. 09:58. Другие
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета не разрешить российским паралимпийцам участвовать в отборе на Игры-2018.

«Мы внесли предложения, их Международный паралимпийский комитет отверг. Почему их отвергли – объяснений мы не получили. Получили письмо господина Крэйвена, который сказал, что было заседание исполкома, по нашим предложениям ответ был отрицательным. А это открыло бы доступ к участию в квалификации тех спортсменов, которые не были изобличены в нарушениях антидопингового законодательства.

Таким образом все спортсмены, независимо от того, виновны они или нет, по-прежнему не участвуют в соревнованиях. Кстати, имена виновных нам так и не сообщили. При этом мы послали наши замечания и предложения по конкретизации «дорожной карты», но ответ до сих пор не получили.

Оставляем за собой право в строгом соответствии с законом отстаивать нашу точку зрения, что мы и будем делать. Во-вторых, будем развивать паралимпийское движение в России, это наша главная задача. Как говорят в Китае, рыбы по-прежнему будут плавать в пруду, женщины рожать, а небо не упадет на землю», — цитирует Лукина «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Отстранение России Паралимпиада
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