Конькобежка Качуркина победила на зимней Универсиаде — 2017 на дистанции 1500 м

В Алма-Ате (Казахстан) продолжается зимняя Универсиада. Россиянка Александра Качуркина завоевала золото в конькобежном спорте на дистанции 1500 м. Второй стала японка Нана Такахаси. Тройку призёров замкнула Екатерина Айдова из Казахстана.
Универсиада. Алма-Ата. Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
1. Александра Качуркина (Россия) – 2.06,20.
2. Нана Такахаси (Япония) – 2.06,35.
3. Екатерина Айдова (Казахстан) – 2.06,58…
12. Олеся Чернега (Россия) – 2.10,20…
20. Анна Присталова (Россия) – 2.12,47.
21. Александра Калашникова (Россия) – 2.13,39.