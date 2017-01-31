Сочи будет претендовать на проведение этапа КМ по санному спорту сезона-2018/19

Президент Федерации санного спорта Россиисообщила, что ФССР подаст заявку на проведение в Сочи этапа Кубка мира в сезоне-2018/19.«У нас есть серьёзные намерения провести этап Кубка мира в Сочи в сезоне-2018/19, поэтому мы обязательно будем подавать заявку. Об этом уже извещена Международная федерация санного спорта. Этот этап должен стать генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдёт у нас в 2020 году.Получение права провести в следующем сезоне этап Кубка мира по санному спорту не является для нас самым важным делом. Главное — это качественная подготовка к Олимпиаде, а организация домашнего этапа может отнять лишние силы, поэтому мы не будем подавать заявку на олимпийский сезон. Нам хотелось бы избежать лишней нервотрёпки, да и финансовая сторона вопроса тоже играет свою роль», — цитирует Гарт ТАСС.