Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Корастылёв стал вторым в индивидуальной гонке на Универсиаде, Сучилов — третьим

31 января 2017, вторник. 13:14. Другие
Российский биатлонист Сергей Корастылёв стал вторым в индивидуальной гонке на зимней Универсиаде в Алма-Ате (Казахстан). Бронзовая медаль досталась его соотечественнику Семёну Сучилову. Победу одержал француз Батист Жюти.

Зимняя Универсиада. Алма-Ата. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Батист Жюти (Франция) – 1:03.41.0 (1+0+0+1).
2. Сергей Корастылёв (Россия) — +41,0 (0+0+0+2).
3. Семён Сучилов (Россия) — +1.05,5 (0+1+1+1)…
5. Дмитрий Иванов (Россия) — +2.33,7 (0+0+1+2)…
11. Александр Дедюхин (Россия) — +3.38,9 (1+2+0+0).
12. Александр Поварницын (Россия) — +3.40,6 (1+0+1+3)…
16. Иван Печёнкин (Россия) — +4.31,9 (0+1+1+3).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Поварницын Универсиада
Новости. Другие
31 января 2017, вторник
13:47 Свирин: дисквалифицированная гребчиха Соломенцева завершила карьеру
13:31 Конькобежец Разорёнов стал 8-м на дистанции 5000 м на зимней Универсиаде — 2017
13:25 Член сборной Исландии по тхэквондо Рафиеи не получил разрешение на въезд в США
13:18 Сноубордист Богданов стал двукратным чемпионом зимней Универсиады — 2017
13:14 Корастылёв стал вторым в индивидуальной гонке на Универсиаде, Сучилов — третьим
12:53 Лебедева: трудно представить, что восемь лет назад поступало на рынок
12:49 Яргунькин: от моего имени подан иск в CAS, я допинг не употреблял
12:47 Фристайлисты Зайцева и Сивенков — 5-е в акробатике в миксте на Универсиаде
12:35 Лебедева: призовые бы вернула, но нет официальной процедуры
12:26 Ходок Яргунькин и копьеметатель Комаров дисквалифицированы за допинг
11:55 Определён состав сборной Италии по биатлону на чемпионат мира в Хохфильцене
11:44 Сочи будет претендовать на проведение этапа КМ по санному спорту сезона-2018/19
11:29 ФГСР дисквалифицировала Соломенцеву за допинг, ФТАР — Косенкову
11:17 Олимпийский чемпион бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года за допинг
11:01 Шляхтин: видео, на котором Казарин запечатлён с бегунами, является подлинным
11:00 Борцы Хатуев и Минапов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
10:56 Лыжник Ростовцев победил на Универсиаде в гонке преследования, Гонтарь — 2-й
10:23 Биатлонистка Воронина стала 9-й в индивидуальной гонке на Универсиаде
10:16 Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону
10:14 Устюгов: видно, что Логинов два года провёл как надо, а не занимаясь ерундой
10:00 Конькобежка Качуркина победила на зимней Универсиаде — 2017 на дистанции 1500 м
09:58 Лукин: объяснений от МПК мы не получили. Имена виновных также не были названы
09:52 Хансен: один или два легкоатлета РФ точно выступят на ЧЕ под нейтральным флагом
09:40 Витюгов победил Гунину на шахматном турнире в Гибралтаре
09:38 Российские кёрлингисты победили японцев на зимней Универсиаде — 2017
09:35 Нечаевская выиграла золото Универсиады в гонке преследования, Васильева — 2-я
09:24 Мутко: МПК отклонил позицию ПКР. Что тут сделаешь, надо работать дальше
09:17 Белова выиграла Гран-при турнира по конкуру в Австрии
09:15 Цуканов: «Заря» едва не наказала МФК «Спартак» за расслабленность
09:12 Команда ОбуКаПи выиграла турнир по дартсу, посвящённый 70-летию ХК «Спартак»
03:47 Указ Трампа не помешает иностранным спортсменам приезжать на турниры в США
03:44 Шилов — о решении МПК: настроение невесёлое, но дух не сломить
03:21 Свищёв: будем отстаивать права паралимпийцев РФ во всех международных судах
01:35 Некрасова победила в спринте на чемпионате мира U23
00:44 Резцова: Логинов доказал, что физически не хуже Шипулина
00:20 Гимнаст Стретович перенёс операцию на руке
30 января 2017, понедельник
23:43 Известны стартовые номера российских биатлонистов на первые гонки Универсиады
23:26 Покер Бондаренко помог сборной России разгромить Казахстан на ЧМ
23:06 Участник велогонки в Санта-Барбаре чудом спасся, ухватившись за ограждение моста
22:54 МПК не закрывает дверь перед российскими паралимпийцами на Игры-2018
22:13 Ашапатов: возможно, российских паралимпийцев хотят превратить в статистов
22:03 Дегтярёв: ответ МПК паралимпийцам РФ против всех норм международного права
21:51 Бестемьянова: российские пары стали жертвами заговора в танцах на льду
21:11 Шубенков: раньше из-за допинга отстраняли причастных, а остальных не трогали
20:36 Драчёв: если иностранцы решат бойкотировать ЧМ из-за Логинова — пожалуйста
Все новости RSS
Как вы относитесь к употреблению спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+