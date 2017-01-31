Корастылёв стал вторым в индивидуальной гонке на Универсиаде, Сучилов — третьим

Российский биатлонист Сергей Корастылёв стал вторым в индивидуальной гонке на зимней Универсиаде в Алма-Ате (Казахстан). Бронзовая медаль досталась его соотечественнику Семёну Сучилову. Победу одержал француз Батист Жюти.
Зимняя Универсиада. Алма-Ата. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Батист Жюти (Франция) – 1:03.41.0 (1+0+0+1).
2. Сергей Корастылёв (Россия) — +41,0 (0+0+0+2).
3. Семён Сучилов (Россия) — +1.05,5 (0+1+1+1)…
5. Дмитрий Иванов (Россия) — +2.33,7 (0+0+1+2)…
11. Александр Дедюхин (Россия) — +3.38,9 (1+2+0+0).
12. Александр Поварницын (Россия) — +3.40,6 (1+0+1+3)…
16. Иван Печёнкин (Россия) — +4.31,9 (0+1+1+3).