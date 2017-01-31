Шлычков: надо позволить паралимпийцам выступать хотя бы под нейтральным флагом

Президент Европейского союза паратхэквондопрокомментировал решение Международного паралимпийского комитета не разрешить российским паралимпийцам участвовать в отборе на Игры-2018.«Основной проблемой сейчас остаётся нехватка конкретных имён и деталей. „Уважение к личной тайне“, по причине которого не стали упоминать конкретных имен, понятно, но не стоит забывать об уважении к чистым спортсменам, которые пострадали от принципа коллективной ответственности. В этом вопросе необходимо добиться адресного подхода, позволить тем, кто не был уличён в применении допинга, выступать на Играх хотя бы индивидуально под нейтральным флагом. Возможно, российским спортсменам ещё удастся выступить на зимних Играх в Корее.Такое решение МПК было ожидаемым. ПКР усиленно работает над восстановлением членства, но пока прошло совсем немного времени для решения вопроса такого масштаба. Безусловно, отстранение наших паралимпийцев – это большой удар для спортсменов. Тем не менее российским паралимпийцам не стоит падать духом, продолжать регулярные тренировки, а руководству необходимо сейчас направить все усилия на продуктивный диалог с МПК и работу над критериями», — цитирует Шлычкова «Р-Спорт».