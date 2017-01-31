Сборная России лидирует в медальном зачёте на зимней Универсиаде — 2017

В Алма-Ате (Казахстан) завершился второй день соревнований зимней Универсиады. Были разыграно девять комплектов наград. Сборная России сохранила лидерство в общем медальном зачёте — восемь золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.На втором месте сборная Казахстана (2-2-4), третью позицию делят китайцы и поляки (по 2-1-2).31 января российские спортсмены завоевали четыре золота, три серебра и одну бронзу. В частности, золото выиграли лыжники, конькобежкаи сноубордист