Гутников: чтобы выполнить все критерии ПКР, необходимо около трёх лет

Президент федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга, руководитель регионального отделения ПКР в Санкт-Петербургедля благотворительного фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета не разрешить российским паралимпийцам участвовать в отборе на Игры-2018.«Это проблема… Серьёзная проблема, потому что это означает, что мы, скорее всего, не сможем выступить на Паралимпийских играх 2018 года. Чтобы ПКР выполнить все критерии МПК по восстановлению членства в международном комитете, необходимо около трёх лет. Несмотря на то что ПКР готов был дать гарантии по их исполнению, главное, чтобы сейчас спортсменов допустили до квалификационных соревнований, это никак не повлияло на решение МПК. Петербургские спортсмены в любом случае продолжают тренировки, у нас есть календарный план, единственное, получать рейтинговые очки и выступать на соревнованиях под эгидой МПК они пока не могут, но есть другие международные соревнования, где они могут проявить себя и получить опыт», — сказал Гутников.Ранее стало известно, что 7 февраля в Госдуме запланировано заседание Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике с участием представителей ПКР и министра спорта РФ. На нём будет обсуждаться ситуация с паралимпийцами.