Погорилая: мы с тренерами не поняли, почему на ЧР нас так сдвинули

Серебряная медалистка чемпионата Европы по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц россиянкарассказала, почему так спокойно отреагировала на свой результат в Остраве, и призналась, что её удивили оценки судей на чемпионате России в Челябинске, где она стала четвёртой.«После произвольной программы я пыталась понять, что произошло. А потом, когда увидели с тренером оценки и итоговый результат, радость у нас была безумная. От всего в совокупности. В целом — когда ты катаешься хорошо и понимаешь, что ты сделал максимум, и при этом занимаешь хорошее место, то оно для тебя ценно.На чемпионате России четвёртое место было вообще не в радость. Мы с тренерами немного расстроились и не поняли, почему нас так сдвинули. Понятное дело, тренировки, травма, но прокаты были неплохие. Ладно, что было, то было», — цитирует Погорилую «Советский спорт».