Президента IAAF обвиняют в том, что он мог знать о допинге в России до скандала

Председатель парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиан Коллинс заявил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федерацийзнал о ситуации с допингом в России ещё за четыре месяца до того, как разгорелся связанный с этим скандал.«Какие бы оправдания он ни придумал, очевидно, что Коэ решил не делиться с нашим комитетом информацией, связанной с нашим расследованием касательно допинга в спорте. Комитет спросил Коу, знал ли он что-либо об употреблении допинга российскими спортсменами и коррупции вне спорта. По его ответу сложилось впечатление, что он не имел об этом понятия. Но благодаря информации, предоставленной нам Дэвидом Бэкфордом в этом январе, можно понять, что по крайней мере в общих чертах он знал об обвинениях, выдвинутых российской легкоатлеткой Лилей Шобуховой», — приводит слова Коллинса BBC.