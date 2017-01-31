Костнер: ЧМ точно не является для нас с Мишиным высшей и единственной целью

Итальянская фигуристкаотметила, что грядущий чемпионат мира не является для неё и её российского тренераглавной целью, поскольку основная задача — вернуться на прежний уровень выступлений.«Скажу так: чемпионат мира точно не является для нас с Мишиным высшей и единственной целью. Притом что я всегда любила много тренироваться, кататься без остановки — так, как я делала это в 16 лет, уже не могу. Поэтому мы работаем очень продуманно, не упуская из виду ни одну мелочь. Конечно же, мне хочется поскорее вернуть все прыжки. Но когда мы обсуждали с Мишиным выступление в Остраве, я согласилась, что стремиться нужно прежде всего к тому, чтобы чисто исполнить обе программы. А не к тому, чтобы вывернуться наизнанку и любой ценой показать максимальную сложность. Не факт, что при таком подходе удалось бы избежать ошибок. В то же самое время два месяца до чемпионата мира — это достаточно большой срок для того, чтобы сделать ещё один шаг вперёд. И, разумеется, я приложу все силы к тому, чтобы его сделать», — приводит слова Костнер «Спорт-экспресс».