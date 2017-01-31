Денис Кудрявцев подал заявку в IAAF на допуск к международным соревнованиям

Серебряный призёр чемпионата мира 2015 года в беге на 400 метров с барьерамиподал индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на референта по международным вопросам Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Такое же решение приняли бегунья Александра Гуляева, марафонец Фёдор Шутов и метатель молота Алексей Сокирский.Ранее аналогичные заявки подали ещё более 20 спортсменов, включая чемпионов мира 2015 года Марию Кучину и Сергея Шубенкова.