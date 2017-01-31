Российские кёрлингисты проиграли канадцам на Универсиаде в Алма-Ате

Мужская сборная России по кёрлингу потерпела поражение от сборной Канады со счётом 4:5 в матче группового этапа турнира в рамках Всемирной зимней Универсиады в Казахстане. Теперь у россиян на счету уже два поражения, первое они потерпели от британцев, а также одна победа — над сборной Японии.Россия — Канада — 4:5 (2:0, 0:0, 0:2, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).Япония — Южная Корея — 6:7.Великобритания — Норвегия — 7:4.США — Швеция — 7:6.Чехия — Казахстан — 10:2.