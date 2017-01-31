МПК восстановит членство ПКР не раньше мая 2017 года

Президент Международного паралимпийского комитетаоценил усилия российской стороны по выполнению критериев восстановления членства Паралимпийского комитета России в МПК.«Исполком организации остался воодушевлён уровнем сотрудничества между рабочей группой МПК и Паралимпийским комитетом России. Мы искренне надеемся, что так будет продолжаться и дальше. Следующие шаги будут заключаться в завершении формирования и согласовании дорожной карты и отслеживании выполнения российской стороной критериев восстановления.Хотя всё идёт в верном направлении, недостаточно формально выполнить критерии для галочки. Мы должны увидеть значительные практические и культурные изменения, необходимые для членства в МПК. Мы с нетерпением ждём обновлённой информации от нашей рабочей группы на заседании исполкома в мае», — приводит слова Крэйвена официальный сайт МПК.Напомним, что на заседании исполкома МПК в Бонне отклонил предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхёнчхане.