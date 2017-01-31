Бойцов: нет никаких поводов не брать Старых и Логинова на ЧМ-2017 по биатлону

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов Россиипрокомментировал шансы, отбывших дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов, на включение в состав сборной России на чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене.«Фактически состав тренерским штабом уже сформирован. Официально он будет объявлен в ближайшие два дня. Относительно перспектив Логинова и Старых, считаем, что нет никаких поводов не брать их туда», — приводит слова Бойцова ИА News.