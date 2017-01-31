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Слушания по иску российских паралимпийцев к IPC пройдут 15 марта

31 января 2017, вторник. 20:48. Другие
Слушания по иску Маргариты Гончаровой и других российских паралимпийцев к Международному паралимпийскому комитету (IPC) состоятся 15 марта в Спортивном арбитражном суде, о чём сообщает его официальный сайт.

В августе 2016 года IPC принял решение отстранить российских паралимпийцев от участия в Играх в Рио-де-Жанейро, также лишил членства Паралимпийский комитет России (ПКР). Апелляция ПКР была отклонена CAS. В сентябре 34 российских спортсмена, в том числе Гончарова, подали объединённый иск в CAS.
Источник: Официальный сайт Спортивного арбитражного суда Сообщить об ошибке
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31 января 2017, вторник
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