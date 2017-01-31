Горнолыжник Хорошилов — пятый в параллельном слаломе на этапе КМ в Швеции

Немец Линус Штрассер победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Стокгольме. Россиянин Александр Хорошилов показал пятый результат. Среди женщин в данной дисциплине первенствовала американка Микаэла Шифрин.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 15-й этап. Стокгольм, Швеция
Мужчины. Параллельный слалом
1. Линус Штрассер (Германия).
2. Алексис Пинтуро (Франция).
3. Маттиас Харгин (Швеция)…
5. Александр Хорошилов (Россия).
Женщины. Параллельный слалом
1. Микаэла Шиффрин (США).
2. Вероника Велес Зузулова (Словакия).
3. Нина Лёсет (Норвегия).