Российские рапиристки заняли третье место в командных соревнованиях на этапе КМ

На этапе Кубка мира по женскому фехтованию на рапирах в Гданьске россиянки заняли третье место в командных соревнованиях. Команда, в составе которой были, победила Тайвань (42:36) и Польшу (45:35), прежде чем уступить Франции в полуфинале со счётом 33:45. Во встрече, в которой решалась судьба третьего места, россиянки победили американок — 45:35. Финал завершился минимальной победой Италии над Францией — 45:44.1. Италия.2. Франция.3. Россия.