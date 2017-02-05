Мужская сборная России выиграла эстафету по шорт-треку на этапе КМ в Германии

На завершившемся в Дрездене пятом этапе Кубка мира по шорт-треку мужская сборная России, в составе которой были Семён Елистратов, Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов, выиграла эстафету на 5000 м. В финальном забеге россияне опередили Нидерланды, Южную Корею и Венгрию.
Женская сборная России заняла второе место в финале В, заняв итоговое шестое место. Победу в главном финале одержала команда Нидерландов.
Шорт-трек. Кубок мира. Пятый этап. Дрезден, Германия
Мужчины. Эстафета. 5000 м.
1. Россия.
2. Голландия.
3. Южная Корея.
Женщины. Эстафета. 3000 м.
1. Голландия.
2. Италия.
3. Канада…
6. Россия.