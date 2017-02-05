Мужская сборная России выиграла эстафету по шорт-треку на этапе КМ в Германии

На завершившемся в Дрездене пятом этапе Кубка мира по шорт-треку мужская сборная России, в составе которой были, выиграла эстафету на 5000 м. В финальном забеге россияне опередили Нидерланды, Южную Корею и Венгрию.Женская сборная России заняла второе место в финале В, заняв итоговое шестое место. Победу в главном финале одержала команда Нидерландов.1. Россия.2. Голландия.3. Южная Корея.1. Голландия.2. Италия.3. Канада…6. Россия.