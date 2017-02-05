Крафт победил на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов стал 19-м

В Оберстдорфе завершился 12-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах среди мужчин. Австриец Штефан Крафт выиграл оба старта на трамплине К-200. Второе место занял немец Андреас Веллингер, а третьим стал словенец Юрий Тепеш. Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов заняли 18-е и 19-е места соответствено. Дмитрий Васильев стал 32-м в квалификации.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины. 12-й этап. Оберстдорф, Германия
Мужчины. К-200
1. Штефан Крафт (Австрия) – 232,6.
2. Андреас Веллингер (Германия) – 220,0.
3. Юрий Тепеш (Словения) – 215,1…
18. Евгений Климов – 190,2.
19. Денис Корнилов (оба – Россия) – 188,4.