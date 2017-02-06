Мяус: за такое поражение в матче со Швецией лично мне не обидно

Главный тренер сборной России по хоккею с мячомпрокомментировал поражение команды в финальном матче чемпионата мира со Швецией со счётом 3:4.«В первом тайме мы плотно играли в обороне, жёстко и быстро контратаковали, в результате чего добились преимущества. В перерыве говорили, что нужно нагнетать и поймать соперника на контратаке, но не получилось. Во втором тайме сказалась усталость. Мы долго держали на поле лидеров. Когда они подсели физически, произошли обидные ошибки. Но мне некого упрекнуть, ребята старались и отдали все силы. За такое поражение лично мне не обидно», — сказал Мяус в программе «Все на матч».