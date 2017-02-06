Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Кристина Жмудская, певица, исполнявшая гимн России перед финальным матчем ЧМ-2017 по хоккею с мячом, объяснила, почему дважды сбилась уже в двух первых строках. Смутившись, исполнительница извинилась на английском и продолжила с середины фразы. Российские хоккеисты и болельщики пытались ей подпевать.
«Мы репетировали за полтора часа до матча, и всё было нормально, я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло ничего! В таких условиях петь просто невозможно. Я достала наушники и стала показывать организаторам, что звук не идёт. Сначала я сильно растерялась. Но потом всё-таки увидела и услышала, что многие поют вместе со мной.
После такого казуса пошла плакать в туалет. Чуть позже все меня успокаивали и говорили, что это просто техническая накладка», — приводит слова Жмудской «Советский спорт».
Видео можно посмотреть, перейдя по ссылке https://www.instagram.com/p/BQIlTAuBFMx/.