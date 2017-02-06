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«Нью-Ингленд Пэтриотс» отыграл 19 очков у «Атланты Фэлконс» и выиграл Супербоул

6 февраля 2017, понедельник. 06:33. Другие
«Атланта Фэлконс» в финальном матче сезона NFL (Супербоуле) упустил победу над «Нью-Ингленд Пэтриотс». Встреча прошла в Хьюстоне на арене NRG Stadium и завершилась в овертайме со счётом 34:28 (0:0, 3:21, 6:7, 19:0, 6:0) в пользу «Пэтриотс». По итогам трёх четвертей «Фэлконс» выигрывали со счётом 28:9, однако «Пэтриотс» разгромили соперника в заключительной четверти — 19:0, а затем дожали в овертайме.

Для «Пэтриотс» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в финале NFL в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Другие
6 февраля 2017, понедельник
06:33 «Нью-Ингленд Пэтриотс» отыграл 19 очков у «Атланты Фэлконс» и выиграл Супербоул
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