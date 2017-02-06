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Тренеры сборных Норвегии, Беларуси, Польши и Латвии не подписали петицию к IBU

6 февраля 2017, понедельник. 15:04. Другие
Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик объяснил решение норвежских тренеров не подписывать петицию в адрес Международного союза биатлонистов об ужесточении антидопинговых правил. Также стало известно, что петицию не подписали тренеры из сборных Беларуси, Польши и Латвии.

«Мы уже писали отдельное письмо 22 декабря, в котором содержался ряд положений из этой петиции. Наверное, нам следовало подписать её. Но тренеры подумали, что уже высказали свою позицию», — приводит слова Шлоквика NRK.
Источник: NRK Сообщить об ошибке
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6 февраля 2017, понедельник
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