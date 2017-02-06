Борисов выиграл чемпионат Европы по гребле на концептах

Россиянин Евгений Борисов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по гребле на концептах — среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Ещё одна представительница России — участница Паралимпиады-2008, чемпионка мира по гребле на концептах 2016 Валентина Жагот остановилась в шаге от пьедестала. Второе и третье места достались соперникам из Словакии и Польши.1. Евгений Борисов (Россия)…4. Валентина Жагот (Россия).