Аликин: Тихонов повторяется и говорит то же самое по кругу

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлонупрокомментировал заявление бывшего президента СБРо том, что многие российские биатлонисты не оправдали вложенные в них средства.«Это уже старая история. Просто Тихонов повторяется, то же самое по кругу. Говорит одно и то же про меня, Круглова, Чудова. Там ситуация была следующая. Когда я пришёл на тренерскую работу в сборную России, члены сборной были недовольны, что при президенте союза биатлонистов Тихонове спортсменам приходилось заклеивать логотипы спонсора на экипировке. Ребята хотели всё узаконить, чтобы и им что-то причиталось за рекламу и т.д. Александр Иванович сказал, что не будет никаких договоров. Я тогда стал не на сторону СБР, а на сторону спортсменов. А когда Тихонова убрали и пришёл другой человек, все переметнулись туда и Аликин стал не нужен. Я не говорю про всех спортсменов — некоторым стал не нужен. Не красят все эти высказывания Александра Ивановича», — приводит слова Аликина «Спорт FM».