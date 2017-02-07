Норицын: попадание Виролайнен на чемпионат мира по биатлону вполне заслуженно

Старший тренер женской сборной России по биатлонупрокомментировал решение тренерского штаба насчёт состава команды на чемпионат мира в Хохфильцене.«В целом мы следовали критериям отбора СБР. Три спортсменки — Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова — выполнили норматив через участие в Кубке мира, Светлана Слепцова и Ирина Старых успешно выступили на чемпионате Европы. В конкуренции с биатлонистками, которые постоянно участвуют в этапах Кубка мира — Анастасией Меркушиной и Юлией Джима, — они смотрелись очень здорово. Дарью Виролайнен включили в состав тренерским решением. Думаю, после её второго места в спринте и победы в гонке преследования на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли вопросов ни у кого не осталось.Виролайнен не вызывалась ни на один из этапов Кубка мира, но она показывала стабильные результаты в Кубке IBU. Практически все гонки она заканчивала в тройке призёров, возглавляя общий зачёт Кубка IBU. Даша обрела стабильность, и нас это радует. Мы хотели привлечь Виролайнен на 6-й этап Кубка мира в Антхольце, но решили дать ей возможность спокойно подготовиться к чемпионату Европы. Там она выступила довольно неплохо, хоть и не выиграла медаль в индивидуальной гонке. Так что её попадание на чемпионат мира вполне заслуженно», — приводят слова Норицына «Известия».