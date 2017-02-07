Анцелиович: перед РУСАДА стоят реальные сроки, чтобы восстановить права к ноябрю

Исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович заявила, что перед агентством стоит цель получить к маю временное соответствие, а к ноябрю полностью восстановиться после того, как в ноябре 2015 года организация была признана не соответствующей кодексу ВАДА.
«Речь идёт о тех планах, которые мы получили в рамках своей дорожной карты от ВАДА. Там указаны такие сроки. Мы считаем, что при соблюдении определённых условий эти сроки — действительно реальные, и со своей стороны делаем всё, чтобы уложиться в них и получить к маю временное соответствие, а в ноябре полностью восстановиться», — сказала Анцелиович в интервью агентству «Р-Спорт».