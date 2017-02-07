Россиянки заняли весь пьедестал в ски-кроссе на зимней Универсиаде — 2017

В Алма-Ате (Казахстан) продолжается зимняя Универсиада. В ски-кроссе у женщин весь пьедестал заняли россиянки. Победу одержала Анна Антонова, второй стала Майя Аверьянова, третьей — Екатерина Мальцева. В мужских соревнованиях первенствовал чех Иржи Кех. Россиянин Кирилл Меренков занял второе место.
Зимняя Универсиада. Алма-Ата. Фристайл
Мужчины. Ски-кросс
1. Иржи Кех (Чехия).
2. Кирилл Меренков (Россия).
3. Энрико Фромм (Швейцария).
Женщины. Ски-кросс
1. Анна Антонова (Россия).
2. Майя Аверьянова (Россия).
3. Екатерина Мальцева (Россия).