14 февраля в Тюмени пройдут всероссийские «Старты мечты»

14 февраля в 10:30 в Тюмени начнутся III Всероссийские соревнования «Старты мечты», которые проводятся на грант президента РФ. Организатором выступает общественное движение Тюменской области «Подари ребёнку праздник», ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки», автономная некоммерческая организация «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева».«Старты мечты» — это уникальные спортивные соревнования, аналогов которым нет, не только в России, но и в мире. В «Стартах мечты» соревнуются участники от трёх с половиной лет и старше с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения и др. Принципиальная особенность в том, что участниками становятся люди с инвалидностью любой степени тяжести.Из 19 регионов России приедут дети и подростки с тяжёлыми диагнозами, чья жизнь в другое время зачастую ограничена четырьмя стенами собственной квартиры. Они станут звёздами соревнований, проживут «ситуацию успеха» — для кого-то это будет толчком, чтобы качественно изменить жизнь, для кого-то – новой ступенью в раскрытии своего физического и эмоционального потенциала.На основное ежегодное мероприятие социальной инновационной программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» приедут участники программы из Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, Челябинска, Перми, Новокузнецка, Ижевска, Миасса, Ярославля и других мест.