Российский судья по ски-кроссу на Универсиаде погиб в результате схода лавины

В результате схода лавины в Алма-Ате в ущелье Шымбулак погиб 31-летний российский судья по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» Алексей Белослудцев, работавший на Универсиаде-2017. Несчастный случай произошёл во время катания за пределами спортивных трасс Универсиады.
«В 16:14 часов врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьёй по дисциплине „Сноуборд ски-кросс“, — сообщает Tengrinews.
Зимняя Универсиада завершится 8 февраля.