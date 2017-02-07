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Козак пообещал поддержку предложению о проведении ОИ-2028 в Санкт-Петербурге

7 февраля 2017, вторник. 16:51. Другие
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство готово поддержать идею проведения летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге, сообщает «Экономика сегодня».

«Сегодня опять раздаются голоса от петербуржцев о том, чтобы в 2028 году провести летние Олимпийские игры в Санкт-Петербурге. Будем всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства», — сказал Козак.

Козак также напомнил, что для проведения Олимпиады в Сочи был проведён референдум, который доказал МОК желание населения России принять Олимпийские игры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сочи-2014
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7 февраля 2017, вторник
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