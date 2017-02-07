Козак пообещал поддержку предложению о проведении ОИ-2028 в Санкт-Петербурге

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство готово поддержать идею проведения летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге, сообщает «Экономика сегодня».
«Сегодня опять раздаются голоса от петербуржцев о том, чтобы в 2028 году провести летние Олимпийские игры в Санкт-Петербурге. Будем всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства», — сказал Козак.
Козак также напомнил, что для проведения Олимпиады в Сочи был проведён референдум, который доказал МОК желание населения России принять Олимпийские игры.