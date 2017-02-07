Объявлен состав сборной России по бобслею и скелетону на ЧМ в Кёнигзее

Тренерский штаб сборной России по бобслею и скелетону объявил состав команды на чемпионат мира—2017, который пройдёт в Кёнигзее (Германия) с 13 по 26 февраля, сообщает «Российская газета».
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия
Состав сборной России
Пилоты: Надежда Сергеева, Александра Родионова, Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Максим Андрианов.
Разгоняющие: Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Максим Белугин, Ильвир Хузин, Роман Кошелев, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых, Кирилл Антюх, Андрей Лылов, Николай Гнездилов, Ростислав Гайтюкевич, Сергей Сысоев.
Скелетон: Мария Орлова, Юлия Канакина, Елена Никитина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Егор Веселов, Павел Куликов.