Фуркад побежит на последнем этапе в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной Франции объявил состав команды на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), которая пройдёт в четверг, 9 февраля.
В этой дисциплине за сборную Франции выступят Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Кентен Фийон-Майе и Мартен Фуркад, сообщает L’Equipe.
Напомним, что на чемпионате мира 2016 года в Хольменколлене сборная Франции выиграла смешанную эстафету. Французы выступали в таком же составе, за одним исключением: вместо Шевалье бежала Анаи Бескон.