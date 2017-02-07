Лебедев: перенесённые парламентские слушания по допингу могут пройти в мае

Депутат Госдумы РФрассказал, почему пока не началась деятельность рабочей группы по анализу документов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства и почему были перенесены парламентские слушания по проблеме допинга с 9 февраля на весну.«Рабочая группа по анализу документов независимой комиссии ВАДА пока не приступила к своей работе. Есть много сложностей и подводных камней, поэтому мы находимся на стадии подготовки. В четверг, 9 февраля, должны были пройти парламентские слушания на тему допинга, и их тоже мы решили перенести. Что касается парламентских слушаний, то это очень тонкий вопрос, и иногда своими действиями можно принести не пользу, а скорее вред.Мы понимаем, что сейчас ведётся очень серьёзная работа по возвращению наших спортсменов в спортивную борьбу на международном уровне. Если мы качнём маятник в другую сторону, то есть вероятность сорвать этот процесс. Также мы хотим расширить круг приглашённых лиц. Парламентские слушания — это серьёзная процедура, которая не имеет юридических последствий, но очень широко освещается в СМИ и имеет большой резонанс. Мы хотим ещё иностранных представителей пригласить и послушать их точку зрения. Это занимает определённое время, поэтому сегодня на совете думы мы приняли решение перенести слушания. В четверг определим точную дату, но мне кажется, что это будет середина мая», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.