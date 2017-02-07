Исинбаева: верю, что возможности российских спортсменов безграничны

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянкапрокомментировала решение организаторов Всемирных зимних военных игр в Сочи сделать её официальным послом соревнований.«Для меня честь стать послом III зимних Всемирных военных игр, это очень важная миссия, благодарю за оказанное мне доверие. В 2015 году я приняла решение продолжить службу в Вооруженных силах Российской Федерации в рядах родного ЦСКА, потому что хочу трудиться на благо развития российского военного спорта, болею за него всей душой. Верю, что возможности наших спортсменов безграничны и они сумеют в очередной раз это подтвердить на Играх в Сочи», — приводит слова Исинбаевой официальный сайт Всемирный военных игр.