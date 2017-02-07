Бессеберг: будет очень тяжело ввести новые правила перед ЧМ-2017 по биатлону

Президент Международного союза биатлонистоврассказал, какие изменения в антидопинговые правила могут быть внесены на внеочередном конгрессе организации, который пройдёт в Хохфильцене 8 февраля.«Вполне вероятно, что на конгрессе будет принято решение о сокращении квот для стран, спортсмены из которых постоянно нарушают антидопинговые правила, а также о повышении штрафов за употребление допинга вплоть до миллиона евро. При этом все постановления должны быть чётко обоснованы с юридической точки зрения, поэтому будет очень тяжело ввести их в действие уже к старту чемпионата мира—2017. Возможно, будут приняты решения, после которых начнётся разработка новых правил, которые вступят в силу со следующего сезона.Что касается увеличения срока дисквалификации, то мы не можем принимать такие решения в одиночку, так как они не соответствуют кодексу ВАДА. Мы можем только обратиться к ним и изложить позицию», — приводит слова Бессеберга Aftenposten.