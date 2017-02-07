Мириам Гёсснер досрочно завершила сезон и перенесёт операцию

Двукратная чемпионка мира по биатлону в эстафетных гонках немкадосрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем.«К сожалению, приходится сообщить, что в этом сезоне я больше не выступлю. Мне придётся перенести операцию из-за воспаления», — написала Гёсснер на своей странице в сети «Инстаграм».Напомним, что спортсменка не попала в состав сборной Германии на чемпионат мира в Хохфильцене, а её лучшим результатом в текущем сезоне в гонках Кубка мира было 10-е место на этапе в Поклюке.