СМИ: МПК собирается не допускать паралимпийцев РФ на ЧМ по лёгкой атлетике

Международный паралимпийский комитет собирается отстранить российских спортсменов от участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года, который пройдёт с 14 по 17 июля в Лондоне, сообщает The Telegraph. Соревнования проводятся под эгидой МПК.Напомним, что 7 августа МПК, основываясь на данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, отстранил Паралимпийский комитет России от членства в организации, вследствие чего российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх в Рио-де-Жанейро.