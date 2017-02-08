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Эберхард не поможет Австрии в смешанной эстафете на ЧМ в Хохфильцене

8 февраля 2017, среда. 00:20. Другие
Тренерский штаб сборной Австрии объявил состав команды для участия в смешанной эстафете в рамках домашнего чемпионата мира в Хохфильцене. Первая гонка соревнований пройдёт в четверг, 9 февраля. В составе австрийской команды за награды в этой дисциплине будут бороться Лиза-Тереза Хаузер, Фабьенн Хартвегер, Симон Эдер и Доминик Ландертингер, сообщает Laola1. Таким образом, в гонке не примет участия Юлиан Эберхард, занимающий десятое место в общем зачёте Кубка мира.

На прошлом чемпионате мира в Хохфильцене австрийцы стали пятыми, а вместо Хартвегер выступала Дуня Здоуц, бежавшая на первом этапе.
Источник: Laola1 Сообщить об ошибке
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