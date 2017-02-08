Юрлова может вернуться на этапе Кубка IBU или последнем этапе Кубка мира

Чемпионка мира по биатлону 2015 года в индивидуальной гонке россиянка, родившая в середине ноября дочь Киру, может вернуться к соревновательной практике в конце текущего сезона. Об этом рассказал тренер спортсменки«Я просил, чтобы она не торопила события. Мы планируем попробовать участвовать в последних стартах сезона, если ей это доверят. На этапе Кубка IBU или последнем этапе Кубка мира. Выходить, конечно, на чемпионат мира было бы сложно, в нашей команде всегда большая конкуренция. У Кати есть огромное желание, и она тренируется мотивированно, чтобы и в этом сезоне попытаться показать какие-то результаты.Оценить её состояние можно только на соревнованиях. Уже можно говорить, что она пришла в свои кондиции. Прежде всего это состояние мышц, для этого нужно было время. Не все одинаково переносят восстановление после родов. Но у Кати всё идёт по нормальному графику», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».