Чепиков: можно всех отбывших наказание винить, но это же совсем маразм и психоз

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлонупредположил, что негативные высказывания иностранных биатлонистов обмогут отрицательно повлиять на спортсмена на чемпионате мира в Хохфильцене, который стартует 9 февраля. Логинов вернулся к соревнованиям, отбыв дисквалификацию за применение допинга.«Все эти публикации и высказывания могут повлиять на Логинова, хотя мы видим, что на чемпионате Европы он выступил хорошо независимо от каких-то умозаключений других спортсменов. Я считаю, он психологически готов, и всецело поддерживаю его.Другие спортсмены поступают в его отношении очень непрофессионально и неэтично, потому что есть определённые правила, нормы, антидопинговое законодательство. Можно тогда вообще всех спортсменов винить, кто отбыл наказание. Но это же совсем маразм и психоз какой-то», – цитирует Чепикова «Р-Спорт».