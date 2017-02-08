Бизнесмен Зозуля пробежит более 360 км в поддержку подростков с синдромом Дауна

23 февраля московский бизнесмен и основатель компании RestartYOUначнёт одиночный забег в рамках благотворительного проекта «АТЛЕТ ВО БЛАГО» и проекта «Жизнь. Перезагрузка» на 360+ километров по трассе «Анапа – Сочи» в поддержку подростков с синдромом Дауна. Цель забега – собрать не менее 360 тыс. рублей – по 1 рублю на каждый метр пути, который он пробежит.С 14 января, даты начала проекта, Петра поддержало более 100 человек. На данный момент собрано более 180 тыс. руб. Внести пожертвования и посмотреть точную сумму можно на сайте проекта Петра Зозули «Жизнь. Перезагрузка». Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду «Синдром любви».«Этим забегом я хочу изменить отношение нашего общества к детям с синдромом Дауна. Подросткам нужна возможность работать и зарабатывать деньги, чтобы изменить их жизнь к лучшему», – сказал Зозуля.Каждый день Петру предстоит пробегать марафонскую дистанцию (42,2 км). Максимальный дневной пробег может превысить 80 километров. Дорога в 360 с лишним километров пролегает в предгорьях Кавказа рядом с побережьем.Символичным финишем ультрамарафона станет чаша олимпийского огня в Сочи. 3 марта – в свой день рождения, Пётр пробежит ещё 5 км со всеми желающими до Центрального универсального музея искусств, в зале которого пройдет встреча с поклонниками, посвящённая благотворительному марафону.