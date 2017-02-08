Сборная России завоевала 71 медаль на зимней Универсиаде — 2017

В Алма-Ате (Казахстан) завершилась соревнования в рамках XXVIII зимней Универсиады. Всего было разыграно 85 комплектов наград. Сборная России уверенно победила в общем медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.Второе место заняла сборная Казахстана (11-8-17), третье – команда Южной Кореи (11-5-5).Сборная России обновила свой рекорд по количеству медалей, завоёванных на зимних Универсиадах: 71 награда. Предыдущее рекордное достижение было установлено в 2015 году на соревнованиях в Гранаде (Испания) и Штрбске-Плесо и Осрблье (Словакия) — 56 медалей.