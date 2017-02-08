ПКР в ближайшее время проинформирует МПК о выполнении ряда критериев

Первый вице-президент Паралимпийского комитета Россиисообщил, что ПКР в ближайшее время направит информацию в Международный паралимпийский комитет о выполнении ряда пунктов по критериям восстановления членства организации. В августе 2016 года МПК принял решение об отстранении россиян от Игр в Рио-де-Жанейро и о лишении ПКР членства в организации.«Не дожидаясь утверждения „дорожной карты“ по реализации критериев, ПКР в ближайшее время направит информацию в МПК и рабочую группу МПК о выполнении целого ряда пунктов критериев восстановления, а именно проект „горячей линии ПКР“ для информирования о возможных нарушениях антидопинговых правил (на русском и английском языках), информацию о проводимых ПКР совместно с Российским антидопинговым агентством семинарах по антидопинговым правилам для спортсменов, тренеров, специалистов сборных команд России по летним и зимним видам спорта, оценку соответствия деятельности ПКР собственному уставу, информацию по сбору персональных данных, проект общеобразовательной программы по антидопинговому обеспечению и других», — приводит слова Рожкова официальный сайт ПКР.