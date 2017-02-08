Губерниев: настрой отнять у Тюмени ЧМ чувствуется, но пока ничего не решено

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сообщение журналиста немецкой телекомпании ZDF Нильса Кабена о том, что Тюмень была лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. 8 февраля в Хохфильцене проходит внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов.
«Тучи сгущаются. Давайте дождёмся официальной информации. Поведение чехов, проигравших Тюмени в борьбе за право принять чемпионат мира, и их поддержка оставляют нам немного шансов. Если соревнования отнимут, то биатлонная семья накажет саму себя. Биатлон — это не только Германия и другие богатые страны, но и многие другие. Настрой отнять чемпионат мира чувствуется, но пока ещё ничего не решено», — цитирует Губерниева RT.
Губерниев также сообщил, что на конгресс прибыли губернатор Тюменской области Владимир Якушев и делегация Союза биатлонистов России.